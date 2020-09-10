СМИ: Мицотакис и Макрон договорились об оборонном сотрудничестве Греции и Франции

АФИНЫ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились о перспективах стратегических отношений двух стран и греко-французском оборонном соглашении. Об этом сообщила в четверг газета Ethnos со ссылкой на источники в греческом правительстве.

По словам издания, "недавно завершилась встреча Мицотакиса и Макрона на Корсике незадолго до начала саммита стран Юга Европы" с участием Франции, Греции, Италии, Испании, Кипра, Мальты и Португалии. "Согласно правительственным источникам, между двумя лидерами достигнуто абсолютное согласие относительно перспективы их стратегических отношений и греко-французского оборонного соглашения", - отмечает Ethnos. "Об остальном вы узнаете [в предстоящие выходные в выступлении греческого премьера] на форуме в Салониках", - сказали те же источники.

По их словам, лидеры двух стран пришли к согласию относительно стратегии в отношении Турции. "Прекращаются провокации [со стороны Турции], и начинаются дискуссии [с ней], в противном случае открывается путь для санкций [в отношении Анкары]", договорились лидеры двух стран. "Греция не одинока. На ее стороне много партнеров, и ожидается, что это будет отражено и в выводах [декларации] Евро-Средиземноморского форума", - подчеркнули источники.

В предстоящую субботу премьер-министр Кириакос Мицотакис выступит в Салониках с традиционной программной речью по экономической программе правительства, а в воскресенье проведет пресс-конференцию. Как ожидается, он изложит в северной греческой столице детали договоренностей с Францией в военной сфере. 31 августа греческий новостной портал Newsbomb.gr со ссылкой на военные источники сообщал, что Греция достигла предварительного соглашения с Францией о приобретении 18 французских многоцелевых истребителей четвертого поколения Rafale на фоне угрожающих заявлений Турции в адрес обеих стран. Греция также ведет с Францией переговоры о приобретении новейших французских фрегатов.

Ранее в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Аяччо (Корсика), высказал мнение, что Турция не является более для Европы партнером в развитии Средиземноморского региона. "Турция ведет геологические работы в эксклюзивной экономической зоне Кипра и множит провокации, недостойные великого государства", - сказал Макрон.