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Госпитализация Алексея Навального

Меркель назвала ситуацию вокруг Навального достаточно серьезной проблемой для Европы

Канцлер Германии отметила, что ЕС "в эти дни занимает как состояние здоровья Навального, так и, например, ситуация вокруг лагеря мигрантов Мориа"

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает "достаточно серьезной" проблемой для Европы в настоящее время ситуацию вокруг Алексея Навального. Об этом она заявила в четверг во время дискуссии, посвященной 30-й годовщине объединения Германии, организатором которой выступил Фонд Конрада Аденауэра.

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"У Европы сегодня другие проблемы, но и они достаточно серьезные", - сказала глава правительства ФРГ. Она отметила, что ЕС "в эти дни занимает как состояние здоровья Навального, так и, например, ситуация вокруг лагеря мигрантов Мориа".

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

На прошлой неделе правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России указали, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.

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Меркель, АнгелаГерманияГоспитализация Алексея Навального
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