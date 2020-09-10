Трамп на год продлил действие указа о санкциях за иностранное вмешательство в выборы в США

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие исполнительного указа, предусматривающего применение односторонних санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Белого дома.

"Я продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США и подрывом общественного доверия к ним", - говорится в распространенном заявлении американского лидера.

"Хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава меняла результаты голосования или [влияла] на подсчет голосов в ходе каких-либо выборов в США, иностранные государства исторически стремились извлекать выгоду из американской свободной и открытой политической системы", - утверждает президент.

В заявлении отмечается, что развитие цифровых технологий в последние годы "создало значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства". "Способность лиц, находящихся за пределами США, вмешиваться и подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе путем несанкционированного доступа к избирательной инфраструктуре и инфраструктуре предвыборных штабов, а также через скрытое распространение пропаганды и дезинформации, продолжает представлять особую и необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. По этой причине действие чрезвычайного положения, объявленного 12 сентября 2018 года, должно быть продлено", - считает Трамп.

Об указе

Подписанный два года назад указ о санкциях за вмешательство в выборы обязывает директора национальной разведки страны регулярно оценивать угрозы возможного иностранного вмешательства в выборы. Документ также требует от Госдепартамента и Министерства финансов США предоставлять президенту рекомендации по вопросу о введении санкций в отношении стран или лиц, которые могут быть причастны к вмешательству в выборы. Как пояснил ранее госсекретарь Майкл Помпео, указ предусматривает введение "обязательных санкций в отношении иностранных лиц, участие которых во вмешательстве в американские выборы было установлено". Распоряжение также предполагает применение "дополнительных мер" против стран, которые "подрывают экономику [страны] или вмешиваются в нее".

Расследованием приписываемых РФ попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не было никакого сговора между властями России и республиканцем Дональдом Трампом, одержавшим победу на президентских выборах в США в 2016 году. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Российское руководство предупреждает, что в связи с приближением в США даты новых президентских выборов, намеченных на 3 ноября, не подкрепленные доказательствами обвинения в адрес Москвы со стороны американских официальных лиц будут только множиться.