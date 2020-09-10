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Brexit
Обновлено 

В ЕС заявили об усилении работы по подготовке ко всем сценариям Brexit

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье отметил, что прогресса на переговорах с Лондоном нет

БРЮССЕЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Евросоюз усиливает работу по подготовке ко всем сценариям будущих отношений с Великобританией после выхода королевства из сообщества, так как прогресса на переговорах с Лондоном нет. Об этом говорится в заявлении главного переговорщика ЕС по Brexit Мишель Барнье, распространенном в четверг в Брюсселе по итогам восьмого раунда переговоров.

"Значительные разногласия сохраняются в областях, представляющих существенный интерес для ЕС. <...> В то же время ЕС активизирует свою работу по обеспечению готовности ко всем сценариям 1 января 2021 года", - отмечается в заявлении.

По словам Барнье, "ЕС по-прежнему привержен амбициозному будущему партнерству с Великобританией, однако никто не должен недооценивать практические, экономические и социальные последствия сценария "без сделки". "Чтобы максимизировать шансы на сделку, ЕС проявил гибкость, чтобы обойти красные линии Великобритании и найти решения, которые полностью уважают суверенитет Великобритании. В частности, в отношении роли Европейского суда, будущей законодательной автономии Великобритании и рыболовства. Однако со своей стороны Великобритания не вступила во взаимные отношения по фундаментальным принципам и интересам ЕС", - заявил он.

Главный переговорщик сообщил, что Лондон "отказывается включать необходимые гарантии честной конкуренции, требуя при этом свободного доступа на единый рынок ЕС". "Точно так же нам по-прежнему не хватает важных гарантий соблюдения социальных, экологических, трудовых и климатических стандартов. Современные торговые соглашения направлены на обеспечение устойчивых и справедливых партнерских отношений с высокими стандартами в таких областях, как окружающая среда, климат, занятость, здравоохранение и безопасность, а также налогообложение. Эти принципы сейчас лежат в основе торговой политики ЕС как с Великобританией, так и с другими партнерами по всему миру", - пояснил он.

Кроме того, "Соединенное Королевство не занимается другими важными вопросами, такими как надежные механизмы урегулирования споров, существенные гарантии сотрудничества судебных и правоохранительных органов, рыболовство или требование равных условий в области транспорта и энергетики". "Существует также много неопределенностей относительно санитарного и фитосанитарного режима Великобритании с 1 января 2021 года", - заключил он.

О Brexit

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. Продлевать срок переходного периода британская сторона отказалась. За остающееся время Лондон и Брюссель должны согласовать документ о порядке выстраивания будущих отношений. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые правила торговли, так и не удастся заключить, стороны начнут торговать по правилам ВТО, с применением всех торговых пошлин и квот.

Предпоследний раунд переговоров об условиях будущих отношений Великобритании и Евросоюза стартовал во вторник в Лондоне. Премьер Джонсон ранее предупредил, что диалог должен быть завершен к саммиту ЕС 15 октября, чтобы стороны успели утвердить соглашение.

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