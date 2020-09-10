ООН обеспокоены давлением на оппозицию в Белоруссии

ООН, 10 сентября. /ТАСС/. ООН обеспокоена известиями о задержаниях оппозиционеров и участников акций протеста в Белоруссии. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Честно говоря, мы очень обеспокоены сообщениями о задержаниях и применении силы, а также давлением на оппозицию и представителей гражданского общества", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что руководство ООН "поддерживает регулярные контакты с властями Белоруссии с самого начала кризиса и доводило до их сведения свою позицию".