Премьер Чехии выступил против встречи премьеров Вишеграда с белорусской оппозицией

ПРАГА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил против реализации планов встречи в пятницу премьер-министров стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия) в польском городе Люблин. Об этом сообщило в четверг пражское сетевое издание Deník N .

Встречу премьеров стран Вишеградской группы с представителями белорусской оппозиции предложила Польша. Варшава считала, что она могла бы пройти в рамках предстоящего в пятницу саммита премьеров центральноевропейской четверки в Люблине. Эту инициативу поддержала Словакия.

Бабиш, как отметило издание, наложил вето на реализацию этих планов. Он мотивировал свое решение тем, что польская сторона выступила с предложением провести встречу с оппозицией очень поспешно и совсем незадолго до открытия премьерского саммита. Ее потенциальные участники не смогут к ней подготовиться. Позицию Чехии разделила Венгрия.

Бабиш, комментируя информационному агентству CTK сообщение Deník N, подчеркнул, что спонтанная встреча премьеров стран Вишеградской группы не пойдет на пользу белорусской оппозиции, борьбу которой за проведение повторных президентских выборов в Белоруссии полностью поддерживает Прага.

Возможная встреча премьеров с представителями белорусской оппозиции, по мнению политика, даст контрпродуктивный результат и будет использована контролируемыми белорусскими властями СМИ против оппозиции.