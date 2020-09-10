Нобелевский лауреат Алексиевич попросила ООН направить в Белоруссию мониторинговую миссию

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Нобелевский лауреат по литературе, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич обратилась к ООН с просьбой послать в республику мониторинговую миссию. Об этом говорится в статье, написанной ею в соавторстве с главой Белорусской ассоциации журналистов Андреем Бастунцом и генеральным секретарем международной организации "Репортеры без границ" Кристофом Делуаром, которая опубликована в четверг на страницах французской газеты Le Monde .

"Мы призываем Генеральную Ассамблею ООН направить мониторинговую миссию, чтобы засвидетельствовать репрессии в отношении журналистов", - указывается в материале. Его авторы также призвали Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе "включить свободу печати в список приоритетных тем в рамках предложения о посредничестве в урегулировании кризиса".

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты волеизъявления. Сразу после подведения итогов в стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.