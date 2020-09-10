США предъявили обвинения россиянину в связи со сговором с целью электронного мошенничества

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов предъявили гражданину России Артему Лифшицу обвинения в причастности к сговору с целью электронного мошенничества. Об этом сообщило в четверг американское министерство юстиции.

Обвинения выдвинуты в связи с "предполагаемой ролью в сговоре с целью использовать украденные личные данные реальных граждан США для открытия мошеннических счетов в банках и на биржах криптовалюты", утверждается в документе ведомства.

Согласно версии американской стороны, Лифшиц участвовал в так называемом Проекте "Лахта", который, по мнению Вашингтона, реализовывался компаниями "Конкорд менеджмент энд консалтинг" и "Конкорд кейтеринг". Ранее в четверг Минфин США включил в санкционные списки трех россиян, в том числе Лишфица, а также одного украинца в связи с предполагаемыми кибератаками и вмешательством в американские выборы.