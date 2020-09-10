В Лондоне заявили о значительных разногласиях на торговых дискуссиях с ЕС

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Великобритания сохраняет приверженность заключению соглашения о свободной торговле с Евросоюзом к середине октября, но серьезные разногласия на переговорах остаются. Об этом сообщил в четверг британский переговорщик Дэвид Фрост по итогам завершившегося в Лондоне очередного раунда дискуссий.

"Мы провели полезный обмен мнениями. Однако ряд проблемных областей сохраняется, а разногласия по некоторым из них до сих пор значительны", - говорится в распространенном заявлении Фроста. "Мы по-прежнему нацелены на напряженную работу для того, чтобы достичь соглашения к середине октября, как ранее на этой неделе обозначил премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон]", - добавил переговорщик.

"С самого начала этого процесса мы последовательно и ясно заявляли о тех основаниях, на которых возможно соглашение между нами. Эти основания остаются. Мы провели дискуссии по всем направлениям. Мы постоянно вносили предложения, которые предусматривают открытую и честную конкуренцию по самым высоким стандартам", - сказал Фрост. Он подчеркнул, что в интересах Лондона всегда было заключение такого соглашения о свободной торговле, какое заключают между собой суверенные и автономные партнеры.

Все те же сложности

Самыми проблемными моментами на переговорах остаются так называемые единые правила игры и вылов рыбы. По первому вопросу Лондон считает, что ЕС намерен связать Великобританию своими законами и стандартами, чтобы определять таким образом внутренние британские правовые режимы. Наиболее остро в этом разделе стоит вопрос субсидий, которые королевство намерено определять без оглядки на ЕС. Брюссель такое положение дел не устраивает, так как европейские партнеры опасаются, что их производители окажутся в проигрышной ситуации.

По второй теме Лондон считает неприемлемыми требования Евросоюза обеспечить доступ его рыбакам в британские промысловые районы, называя такое положение дел несовместимым со своим будущим статусом независимого прибрежного государства.

Фрост сообщил также о достигнутой договоренности "встретиться снова, как и было запланировано, в Брюсселе на следующей неделе, чтобы продолжить дискуссии".

Переговоры на фоне выяснения отношений

Переговоры прошли на фоне новых острых разногласий между Лондоном и Брюсселем. Их причиной стал представленный 9 сентября британским правительством законопроект, призванный регулировать торговые отношения между составными частями Соединенного Королевства с момента завершения переходного периода после Brexit 31 декабря 2020 года. В документе говорится, что некоторые из его положений "будут иметь силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международным или национальным правом". Речь идет об одном из основных пунктов сделки по Brexit - о закреплении статуса Северной Ирландии как субъекта, являющегося частью таможенного пространства королевства, но при этом сохраняющего доступ к единому рынку и таможенной зоне ЕС.

В четверг Еврокомиссия распространила коммюнике, пообещав "использовать средства правовой защиты", если Великобритания примет упомянутый законопроект, так как он представляет собой "серьезное нарушение соглашения о выходе Великобритании из ЕС и международного права". Лондон отказался снимать законопроект с обсуждения.