В РФ назвали недостоверными заявления ФРГ о передаче в ОЗХО материалов по Навальному

ГААГА, 10 сентября. /ТАСС/. Заявления официальных лиц Германии относительно направления материалов по российскому гражданину Алексею Навальному в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) не соответствуют действительности. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении постоянного представительства РФ при ОЗХО.

"Заявления официальных лиц Германии <...> являются недостоверными и не соответствующими действительности, - указывается в документе. - В Техсекретариате ОЗХО нам подтвердили, что ни 9, ни 10 сентября Германия в организацию ничего не передавала. Единственное, что поступило из Берлина, это было известное письмо статс-секретаря министерства иностранных дел Мигеля Бергера от 3 сентября". "Мы готовы сотрудничать с организацией и использовать все имеющиеся в ее распоряжении конвенционные механизмы для того, чтобы выяснить обстоятельства дела путем обмена информацией и проведения консультаций, как это и предусмотрено Конвенцией [о запрещении химического оружия]", - добавили в миссии.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Берлином. Он отметил, что до вывоза Навального в Германию никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России указали, что Москва продолжает ждать от Берлина ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.

Россия рассчитывает, что ФРГ передаст материалы по Навальному в ОЗХО с опорой на правила организации.