США на заседании СБ ООН по Сирии подняли тему применения химоружия в отношении Навального

"Я также хочу сказать, что мы глубоко обеспокоены выводами [о воздействии на Навального отравляющим веществом из группы "Новичок"], опубликованными правительством Германии 2 сентября", - отметила она, выступая в четверг на заседании Совбеза по вопросу ликвидации сирийского химического оружия. "Призываем Россию к полной транспарентности и наказанию виновных. Мы призываем Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом для расследования этой атаки. Те, кто осуществил эту атаку, и те, кто ее заказал, должны быть наказаны", - добавила дипломат.

Она сказала, что "отравление Алексея Навального с использованием химического оружия совершенно недопустимо", подтвердив, что США "решительно осуждают эти действия". "Любое использование химического оружия где-либо, когда-либо и кем-либо при любых обстоятельствах неприемлемо, это нарушает международные нормы, запрещающие использование химоружия, - продолжила Шале. - Россия в прошлом использовала вещества из группы "Новичок". Российские граждане имеют право на выражение своего мнения без страха наказания, они не должны становиться жертвами химического оружия. Куда бы ни привело нас расследование, мы будем работать с союзниками, чтобы виновные понесли наказание".