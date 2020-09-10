Тихановская не будет участвовать во встрече премьеров Вишеградской группы

"У нас много планов, но в связи с ситуацией в Белоруссии, где все меняется каждый день, наши планы тоже меняются", - сказала она в четверг на брифинге после встречи с лидером крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Гражданская платформа" Борисом Будкой. "Мы планировали быть на этой встрече [в Люблине], но планы поменялись, и мы сегодня улетаем в Вильнюс", - сообщила Тихановская.

Отвечая на вопрос о том, как она относится к планам введения Евросоюзом санкций в отношении белорусских властей, Тихановская сказала, что поддерживает эту меру, но оставляет каждой отдельной стране право самостоятельно принимать соответствующие решения. "Мы приветствуем санкции, но это прерогатива каждой страны - вводить их или нет. Мы не можем на этом настаивать", - сказала она.

Тихановская выразила благодарность за оказанный прием в Польше, где она провела два дня, встретившись с премьер-министром Матеушем Моравецким, белорусской диаспорой, студентами, а также приняв участие в экономическом форуме в городе Карпач на юго-западе республики. "Спасибо, что нас поддерживают и что наш вопрос остается главным в повестке дня, - сказала она. - Мы рады, что все партии Польши солидарны и поддерживают нас в борьбе за наш демократический выбор".