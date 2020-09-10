Демократы Сената США отклонили новую версию законопроекта о стимулировании экономики

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Демократическое меньшинство Сената Конгресса США заблокировало в четверг новую версию законопроекта, предусматривающего применение дальнейших мер стимулирования роста национальной экономики в условиях пандемии. Этот пакет был внесен лишь во вторник на рассмотрение верхней палаты Конгресса ее республиканским большинством. Документ представил лидер республиканской фракции в Сенате Митч Макконнелл.

Как и ожидалось, законопроект не преодолел этап процедурного голосования. Тем не менее результаты его рассмотрения стали символической победой для республиканцев. Документ набрал 52 голоса в поддержку. Против него высказались 47 сенаторов. Республиканцы в настоящее время имеют 53 места в Сенате. Для прохождения законопроекта через процедурное голосование требовалось 60 голосов.

Общий объем финансирования заложенных в законопроекте мер составлял порядка $500 млрд. Документ предусматривал, к примеру, выделение еще $105 млрд на поддержку школ в связи с распространением нового коронавируса, $31 млрд на разработку вакцин от него, $16 млрд на проведение медицинских анализов ввиду пандемии, а также ассигнование каждому нуждающемуся $300 в неделю до конца года в качестве федерального пособия по безработице.

Наблюдатели с самого начала предупреждали, что нынешняя инициатива не получит поддержки Демократической партии США, которая на данном этапе представляет в Вашингтоне оппозицию. Предложенный Макконнеллом пакет мер стимулирования экономического роста на фоне пандемии стал пятым по счету такого рода документом. Несогласие с его основными положениями подтвердили во вторник в совместном письменном заявлении лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Последняя тоже представляет Демократическую партию и занимает в государственной иерархии США третий по значимости пост.

Переговоры между правящей Республиканской партией и демократами по новому пакету чрезвычайных экономических мер зашли в тупик в конце августа. К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше $6 трлн с учетом шагов, сделанных Федеральной резервной системой (центробанком) США. В июле республиканцы в Сенате пытались предложить демократам принять законопроект в объеме еще около $1 трлн, но сторонам не удалось прийти к компромиссу по содержанию текста.