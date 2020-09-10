Лидер крупнейшей польской оппозиционной партии пообещал Тихановской поддержку в ЕС

ВАРШАВА, 10 сентября. /ТАСС/. Лидер крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Гражданская платформа" Борис Будка пообещал бывшему кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской помощь в деле поддержания интереса Евросоюза к событиям в республике. Соответствующее заявление он сделал в четверг на совместной пресс-конференции.

"Мы - друзья белорусского народа и поддерживаем демократические перемены в Белоруссии", - сказал Будка, подчеркнув, что представители его партии, в том числе в Европарламенте, "будут стремиться к тому, чтобы поддержка демократической оппозиции стала приоритетом внешней политики ЕС".

Тихановская выразила благодарность за оказанный ей в Польше прием. "Спасибо, что нас поддерживают и наш вопрос остается главным в повестке дня, - сказала она. - Мы рады, что все партии Польши солидарны и поддерживают нас в борьбе за наш демократический выбор".