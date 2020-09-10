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Трамп заявил, что США сократят численность войск в Афганистане до 4 тыс.

Воинский контингент в Ираке сократится до 2 тыс., из Сирии военнослужащие США уже почти ушли, отметил американский президент

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты очень скоро сократят численность своего контингента в Афганистане до 4 тыс. человек, в Ираке - до 2 тыс., при этом американские военнослужащие в основном уже покинули Сирию. С таким заявлением выступил в четверг президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

"Большой прогресс был достигнут в Афганистане, мы сократим [свой контингент в этой стране] до 4 тыс. военнослужащих за очень короткий промежуток времени. Как и в Ираке, где мы сократим [свой контингент] примерно до 2 тыс. военнослужащих за весьма непродолжительный период времени. В большей части Сирии нас нет, за исключением того, что <...> наши военнослужащие охраняют нефтяные месторождения. Их там не так много, я думаю, небольшое число", - отметил он.

 

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АфганистанСШАИракСирияТрамп, Дональд
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