Байден обвинил Трампа в бездействии в борьбе с коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден обвинил в четверг своего соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа в бездействии в борьбе с пандемией COVID-19 и в том, что своими высказываниями по поводу коронавируса Трамп создал "катастрофическую ситуацию".

"Дональд Трамп заявлял, что не хотел говорить правду и создавать панику, - написал Байден в Twitter. - Вместо этого он не делал ничего и создал катастрофическую ситуацию". "Сколько еще людей должно пострадать из-за того, что президент Трамп лжет?" - задался вопросом Байден в другом своем сообщении в Twitter.

В среду телекомпания CNN привела в своем репортаже выдержки из выходящей в свет 15 сентября книги американского журналиста Боба Вудварда Rage ("Ярость"), в которой утверждается, что Трамп еще до широкого распространения инфекции в США знал об опасности коронавируса.