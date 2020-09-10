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Байден обвинил Трампа в бездействии в борьбе с коронавирусом

Кандидат на пост президента США от Демократической партии подчеркнул, что Трамп создал "катастрофическую ситуацию" в стране

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден обвинил в четверг своего соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа в бездействии в борьбе с пандемией COVID-19 и в том, что своими высказываниями по поводу коронавируса Трамп создал "катастрофическую ситуацию".

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"Дональд Трамп заявлял, что не хотел говорить правду и создавать панику, - написал Байден в Twitter. - Вместо этого он не делал ничего и создал катастрофическую ситуацию". "Сколько еще людей должно пострадать из-за того, что президент Трамп лжет?" - задался вопросом Байден в другом своем сообщении в Twitter.

В среду телекомпания CNN привела в своем репортаже выдержки из выходящей в свет 15 сентября книги американского журналиста Боба Вудварда Rage ("Ярость"), в которой утверждается, что Трамп еще до широкого распространения инфекции в США знал об опасности коронавируса.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020Пандемия COVID-19
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