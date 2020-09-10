Радикалы организовали митинг у резиденции Зеленского из-за совместной инспекции в Донбассе

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Противники идеи совместного с ОБСЕ инспектирования проблемного участка в Донбассе из числа украинских националистов в четверг устроили акцию протеста у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, а также отправились выразить свою позицию к резиденции главы государства в районе Конча-Заспа.

Агентство УНН сообщило, что автомобильная колонна националистов, в которой насчитывается около сотни машин, отправилась в сторону резиденции. Одновременно, согласно информации агентства Укринформ, несколько десятков человек собрались у здания офиса президента Украины с той же целью - продемонстрировать протест против идеи совместной инспекции в Донбассе. "Это скоординированные две акции, целью которых является недопущение проведения совместных инспекций на позициях Вооруженных сил Украины", - процитировало СМИ заявление одного из участников акции.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин ранее отдал приказ силам республики открыть огонь для уничтожения инженерных сооружений украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы, возведенных там в нарушение договоренностей. В связи с этой ситуацией контактная группа в среду провела внеочередное заседание, в которой принял участие замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Как сообщил ТАСС источник в контактной группе, "во многом благодаря личному вмешательству Козака удалось избежать дальнейшей эскалации ситуации на линии соприкосновения в районе населенного пункта Шумы" и договориться о проведении совместного расследования с участием представителей ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Как сообщил по результатам заседания полпред РФ в группе Борис Грызлов, 10 сентября на проблемном участке линии соприкосновения в Донбассе должна была пройти инспекция. В связи с решением провести инспекцию приказ о начале операции по уничтожению траншей ВСУ с 9 сентября был отменен. Однако, по словам Грызлова, "Украина сорвала совместную инспекцию в районе поселка Шумы" - представители Киева отказались допустить проверяющих именно на том участке, где ранее было зафиксировано создание новых украинских позиций, а также попытались отстранить представителей Донбасса от участия в инспекции. Грызлов назвал создание новых позиций и недопущение инспекции нарушением договоренностей о режиме прекращения огня.