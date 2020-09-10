Британия, Бельгия и Германия на заседании СБ ООН вслед за США подняли тему Навального

ООН, 10 сентября. /ТАСС/. Представители Великобритании и Бельгии на встрече Совета Безопасности ООН вслед за выступлением американского дипломата потребовали в четверг от России справедливого расследования инцидента с Алексеем Навальным. Постпреды Германии и Эстонии также коснулись этой темы. Только представитель еще одной европейской страны в Совбезе, Франции, в своем выступлении не стала выходить за рамки заявленной темы заседания - ликвидации химоружия в Сирии.

Что известно об этом деле

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"Российская Федерация должна срочно провести полное и прозрачное расследование этого случая применения химического оружия, - сказал заместитель постпреда Великобритании Джонатан Аллен. - Мы не можем допустить, чтобы такое поведение становилось нормой".

"Бельгия вновь выражает свое осуждение любого использования химического оружия где-либо, когда-либо и кем-либо при любых обстоятельствах, - сообщила представитель Бельгии Карен ван Влиербирж. - Применение химоружия недопустимо и является нарушением международных норм. В свете этого мы обеспокоены недавними случаями использования вещества из группы "Новичок".