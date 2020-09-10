Кравчук заявил, что не считает срыв инспекции в Донбассе нарушением соглашений

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Срыв инспекции с участием ОБСЕ в населенном пункте Шумы Донецкой области необходимо изучить. Об этом в четверг заявил глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук.

"Не думаю, что <...> сегодняшний срыв договоренностей, которые были [достигнуты] вчера, по населенному пункту Шумы - это срыв Минских договоренностей. Это надо изучить", - отметил он в эфире телеканала "Украина-24".

Кравчук напомнил, что написал письмо срецпредставителю ОБСЕ в контактной группе Хайди Грау с просьбой в ближайшее время созвать заседание рабочей подгруппы контактной группы по вопросам безопасности в формате видеоконференции, чтобы они "изучили этот вопрос на месте".

Он также заявил, что сожалеет, что инспекция в четверг не состоялась, и пояснил, что причина этого в том, что Киеву были выдвинуты "новые условия, которые неприемлемы". "Они хотели, чтобы мы инспектировали еще несколько точек на нашей территории, чтобы мы подписали какой-то протокол, который не предусмотрен Минским протоколом, чтобы мы вели дополнительную видеофиксацию. Это неприемлемо, потому что это не обсуждалось Трехсторонней контактной группой во время видеоконференции 9 сентября", - утверждает полпред.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин ранее отдал приказ силам республики открыть огонь для уничтожения инженерных сооружений украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы, возведенных там в нарушение договоренностей. В связи с этой ситуацией контактная группа в среду провела внеочередное заседание, в которой принял участие замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Как сообщил ТАСС источник в контактной группе, "во многом благодаря личному вмешательству Козака удалось избежать дальнейшей эскалации ситуации на линии соприкосновения в районе населенного пункта Шумы" и договориться о проведении совместного расследования с участием представителей ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Как сообщил полпред РФ в группе Борис Грызлов, в четверг на проблемном участке линии соприкосновения в Донбассе должна была пройти инспекция. В связи с решением провести инспекцию приказ о начале операции по уничтожению траншей ВСУ с 9 сентября был отменен. Однако, по словам Грызлова, "Украина сорвала совместную инспекцию в районе поселка Шумы" - представители Киева отказались допустить проверяющих именно на том участке, где ранее было зафиксировано создание новых украинских позиций, а также попытались отстранить представителей Донбасса от участия в инспекции. Грызлов назвал создание новых позиций и недопущение инспекции нарушением договоренностей о режиме прекращения огня.