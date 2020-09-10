В Софии прошла массовая антиправительственная акция

СОФИЯ, 10 сентября. /ТАСС/. Государственный гимн Республики Болгарии прозвучал в конце массовой акции протеста, которая проходила в четверг в болгарской столице под названием "второе великое народное восстание".

Как сообщает корреспондент ТАСС, акция началась в 08:00 (совпадает с мск) и продолжалась более 14 часов. На протест собрались несколько тысяч человек, активисты уже 64-й день требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовым и главного прокурора Ивана Гешева.

Акция прошла без серьезных инцидентов, хотя в непосредственной близости от площади Независимости, где собрались протестующие, полиция в утренние часы обнаружила запрещенные на массовых мероприятиях предметы, в том числе бутылки и канистры с легковоспламеняющейся жидкостью.

В настоящее время участники протеста начали покидать площадь Независимости, полицейское оцепление вокруг зданий правительства и парламента остается на месте.

В Софии и других городах страны ежедневно проводятся митинги и шествия, в которых принимают участие от сотен до нескольких тысяч человек.