Microsoft заявила, что хакеры из России, Китая и Ирана атаковали штабы Байдена и Трампа

ТАСС, 10 сентября. Американская корпорация Microsoft в четверг выступила с утверждением, что хакеры из России, Ирана и Китая причастны к кибератакам на людей и организации, имеющие отношение к предстоящим выборам президента в США.

Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

"За последние недели Microsoft зафиксировала кибератаки против людей и организаций, вовлеченных в предстоящие выборы президента, включая неудавшиеся атаки на лица, связанные с избирательными штабами [Дональда] Трампа и [Джозефа] Байдена", - говорится в заявлении, опубликованном в блоге компании на ее сайте.

Microsoft утверждает, что хакерская группировка Strontium (также известная как Fancy Bear), якобы действующая из России, "совершила атаки против 200 организаций, включая предвыборные штабы, правозащитные группы, партии и политических консультантов".

Группировки, действующие из Китая и Ирана, якобы совершали атаки на высокопоставленных лиц, связанных с выборами и предвыборными штабами Трампа и Байдена. Компания заявила, что большая часть атак была своевременно выявлена ее инструментами защиты и предотвращена. Все организации и лица, подвергшиеся кибератакам, получили соответствующие уведомления от Microsoft.

США и другие западные страны ранее выступали с утверждениями о совершенных российскими хакерами кибератаках. Москва подобные обвинения неоднократно отвергала.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником действующего президента, республиканца Дональда Трампа станет демократ Джозеф Байден. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются Майкл Пенс и Камала Харрис.