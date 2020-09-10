В Греции заявили, что Турция еще может отказаться от незаконных действий в Средиземноморье

АФИНЫ, 10 сентября. /ТАСС/. Турция еще имеет время до саммита ЕС, который пройдет 24-25 сентября, сделать шаг назад и отказаться от незаконных действий в неразграниченных морских зонах с Грецией. Об этом заявил в четверг вечером на Корсике премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после саммита стран юга Европы с участием Франции, Греции, Италии, Испании, Кипра, Мальты и Португалии. Пресс-конференцию лидеров семи стран транслирует греческое государственное телевидение ЭРТ.

"Поддержка Греции и Кипра не является лишь простым выражением поддержки [со стороны ЕС]. Это признание факта, что тут уже ставятся на карту стратегические интересы самой Европы. Соседняя страна (Турция) еще имеет время до саммита ЕС сделать шаг назад и разработать сама путь выхода из этого кризиса - воздержаться от морской и исследовательской деятельности в неразграниченных морских зонах, ограничить агрессивную риторику и вернуться в том, что касается отношений с Грецией, за стол [переговоров с целью проведения] зондирующих контактов, из которых она вышла в 2016 году. Если мы не сможем договориться, то, как отметил и президент [Франции Эмманюэль] Макрон, всегда имеется вариант решения в виде обращения в международный суд в Гааге", - сказал Мицотакис.

Греция не признает заключенный в ноябре 2019 года Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон Турции и Ливии, лишает греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией, права на континентальный шельф и исключительные экономические зоны.

Греция летом 2020 года заключила с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон. Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. Греция же привела в боевую готовность свои вооруженные силы и заявила, что будет защищать свои суверенные права.