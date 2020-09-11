В Берлине пройдет встреча советников лидеров "нормандской четверки" по Донбассу

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Политсоветники лидеров "нормандской четверки" соберутся в пятницу в Берлине, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Донбассе. Подготовка к этой встрече проходила непросто. Сторонам не сразу удалось согласовать повестку предстоящей встречи и проект итоговых документов. Из-за этого запланированные первоначально на 28 августа контакты были отменены.

На этот раз, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, повестка дня была заранее "закреплена и завизирована" всеми участвующими сторонами. "Европейские и украинские партнеры выполнили требование [представителя Москвы заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия] Козака и заблаговременно представили свои предложения в проект итоговых документов [будущей] встречи", - уточнил источник в российской делегации. Как подчеркнул в свою очередь Песков, это было необходимо, "чтобы потом уже во время встречи" "не размывались ранее достигнутые договоренности и субстанции для обсуждения".

Уже в канун назначенной встречи атмосферу предстоящих переговоров омрачили события на линии соприкосновения в Донбассе. В так называемой серой зоне в районе населенного пункта Шумы в нарушение договоренностей о перемирии было зафиксировано возведение украинских укреплений. Руководство Донецкой народной республики (ДНР) предупредило, что отдаст приказ об открытии огня с целью их разрушения. В связи с этим за два дня до встречи в Берлине было созвано внеочередное заседание Контактной группы по Украине, в котором принял участие Дмитрий Козак. И, как сообщил источник в российской делегации, "во многом благодаря личному вмешательству Козака" сторонам удалось избежать дальнейшей эскалации ситуации и договориться о совместной инспекции украинских позиций представителями Киева и Донбасса с участием ОБСЕ, а приказ об открытии огня главой ДНР был отменен.

Однако в четверг расследование нарушения Украиной договоренностей о перемирии не состоялось. Как сообщил полпред РФ Борис Грызлов, "Украина сорвала совместную инспекцию в районе поселка Шумы". Представители Киева, по его словам, отказались допустить проверяющих именно на тот участок, где ранее было зафиксировано создание новых украинских позиций, а также попытались отстранить представителей Донбасса от участия в инспекции. "Украинская сторона не нашла ничего другого, как потребовать от представителя Донбасса медицинскую справку об отсутствии ковида, паспорт без упоминания ДНР, отсутствия на форме знаков различия ДНР", - отметил Грызлов.

"И создание новых позиций, и недопущение инспекции - это нарушение договоренностей о режиме прекращения огня. Украина пытается прикрыть прежние нарушения новыми нарушениями", - подчеркнул он.

В ожидании саммита

Между тем от результатов предстоящей в пятницу встречи во многом зависят и перспективы саммита четверки. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 6 сентября в интервью "Радио Свобода" заявил о существовании договоренности сразу после встречи советников провести переговоры министров. "Уже в соответствии с результатами встречи советников можно будет видеть, выходим ли мы на встречу лидеров", - сказал он.

Представители Киева в последние месяцы неоднократно заявляли, что рассчитывают на скорейший саммит в нормандском формате. "Верим и работаем над тем, чтобы где-то под конец сентября успели и лидеры встретиться", - заявлял Кулеба. Конец сентября называл в качестве желательных сроков саммита и президент Украины Владимир Зеленский.

Он выражал уверенность, что Украина уже достигла прогресса в процессе мирного урегулирования в Донбассе. В частности, в качестве "большой победы" Зеленский отмечал подписание 22 июля соглашения о введении дополнительных мер контроля за перемирием, которое значительно снизило обстрелы на линии соприкосновения.

Появление нового механизма контроля за перемирием как позитивный итог проведенной работы отмечал и глава МИД Германии Хайко Маас. В то же время на встрече с украинским коллегой 24 августа он подчеркнул, что для организации новых переговоров на уровне министров необходимо сначала реализовать прежние решения. "Нам необходимо встретиться не для того, чтобы повторить то, что было достигнуто на саммите в Париже, а для того, чтобы поговорить о том, каким образом реализуются эти вещи", - сказал Маас. При этом он обратил особое внимание на необходимость обсудить на встрече глав МИД вопросы политического урегулирования. "На уровне министров иностранных дел у нас может получиться обсудить и политические вопросы - так называемую формулу Штайнмайера, то есть когда пройдут местные выборы в Донбассе, каким образом произойдет передача контроля над границей, и ряд других", - отметил Маас.

Требования Москвы

Российская сторона менее оптимистична, чем Киев, в прогнозах и не называет пока точные даты нормандских переговоров на высшем уровне. На незавершенность работы по подготовке саммита указал, в частности, в конце августа Дмитрий Песков. "Встреча в верхах должна быть подготовлена", - подчеркнул он. "Пока вряд ли можно констатировать, что подготовка завершена", - отметил представитель Кремля.

Не проработана пока и встреча на уровне глав МИД. 4 сентября представитель МИД РФ, отвечая на вопрос ТАСС, прямо указал, что не может подтвердить проработку такой встречи министров в сентябре.

При этом в Москве неизменно подчеркивают, что необходимо выполнить большую работу по итогам предыдущего саммита "нормандской четверки" в Париже, который состоялся в декабре прошлого года, прежде чем определять конкретные даты новой встречи на высшем уровне. Тогда предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца, но при условии выполнения парижских решений. В их числе - обмен пленными, разведение сил на трех участках, обеспечение полного и всестороннего прекращения огня и ряд шагов в направлении политического урегулирования.

К настоящему времени сторонам удалось провести обмен пленными и согласовать дополнительные меры контроля за прекращением огня. При этом участки для разведения сил были предварительно согласованы, но подписания протокола на этот счет пока не произошло, застопорилась и подготовка к новому обмену удерживаемыми лицами, неясны перспективы законодательного закрепления на постоянной основе особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Между тем в итоговом коммюнике парижского саммита была особо отмечена необходимость включить так называемую формулу Штайнмайера в украинское законодательство, причем в том виде, который был согласован до этого "нормандской четверкой" и Контактной группой по Украине.

Политсоветники "нормандской четверки" в последний раз собирались 3 июля в Берлине. Принимавший во встрече участие от российской стороны Дмитрий Козак констатировал, что прорыва на ней достичь не удалось. В частности, по его словам, не удалось получить от Украины четкого, внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен документ по поправкам в конституцию в части децентрализации, что предусмотрено Минскими соглашениями.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. После этого состоялись шесть встреч на высшем уровне в нормандском формате, а также консультации глав МИД и политсоветников лидеров. Последний саммит (состоявшийся в Париже 9 декабря 2019 года) стал первой личной встречей президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.