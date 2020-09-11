Опрос: Байден проявляет большее уважение к военнослужащим и ветеранам, чем Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден воспринимается избирателями как политик, проявляющий большее уважение к американским военнослужащим и ветеранам, чем Дональд Трамп. Об этом сообщила в четверг исследовательская служба Университета Монмута со ссылкой на данные опроса.

Почти половина (48%) опрошенных считают, что Байден глубоко уважает военнослужащих и ветеранов, 23% в определенной степени разделяют это мнение, а 12% не согласны с ним. В то же время 41% участников опроса уверен в том, что Трамп испытывает уважение к военным и ветеранам, 14% в определенной степени согласны с этим и 30% считают, что никакого уважения к этой категории избирателей Трамп не питает.

"У Байдена есть существенное преимущество в восприятии общественностью того, как он относится к военнослужащим, но при этом нет доказательств того, что недавние обвинения в адрес Трампа в неуважении памяти американских солдат оказали существенное влияние на настроения избирателей", - считает руководитель исследовательской службы Университета Монмута Патрик Мюррей.

В минувший четверг журнал The Atlantic сообщил, что Дональд Трамп в 2018 году отказался отправиться на кладбище в окрестностях Парижа, где похоронены участвовавшие в Первой мировой войне американские военнослужащие. По версии издания, которое ссылается на многочисленные анонимные источники, Трамп сказал, что кладбище "набито неудачниками". Президент опроверг эти утверждения, обвинив авторов статьи во лжи и намерении повлиять на результаты ноябрьских выборов.

Опрос исследовательской службы Университета Монмута проводился 3-8 сентября, в нем участвовали 758 человек, степень погрешности результатов оценивается в плюс-минус 3,6 процентных пункта.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.