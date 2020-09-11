Газета Los Angeles Times заявила о поддержке кандидатуры Байдена на пост президента

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Редакция газеты Los Angeles Times в четверг объявила о поддержке кандидата на пост президента США от Демократической партии Джозефа Байдена.

"Предстоящее голосование поставит избирателей перед выбором, который является одним из важнейших на протяжении десятилетий: между вносящим раскол в общество, склонным к авторитарным мерам президентом и патриотом, который обладает не только пятью десятилетиями опыта в политике, но и привержен американским ценностям и выдвигает смелые идеи по преодолению кризиса, в котором оказалась страна, - говорится в редакционной статье. - Контраст между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом столь разителен, что мы считаем необходимым уже сейчас, до начала серии предвыборных теледебатов кандидатов на пост президента, заявить о поддержке кандидата от Демократической партии".

Как отмечается в статье, в области внешней политики Байден "выступает в поддержку укрепления НАТО". "В том, что касается России, Байден не будет закрывать глаза на ее действия, в отличие от Дональда Трампа, <...> в вопросе о вмешательстве в выборы в США, - утверждает газета. - И хотя Байден, как и Трамп, критически настроен по отношению к Китаю, он считает, что сможет противостоять агрессивным действиям Пекина и его нарушениям прав человека без того, чтобы спровоцировать холодную войну".

Тема потенциального вмешательства РФ в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.

Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков (из 538). Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США. Кроме того, в нее введены три представителя столичного федерального округа Колумбия. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.