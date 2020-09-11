Власти Кубы заявили, что блокада со стороны США не сможет разрушить страну

ГАВАНА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Кубы считают бесчеловечным торгово-экономическое эмбарго в отношении острова со стороны США, которое Вашингтон в среду продлил еще на год, и заявляют, что ограничительные меры не смогут разрушить республику.

"Блокада и преследование усиливаются, гнев и зло крепчают. Это бесчеловечная и жестокая блокада, но здесь никто не сдается", - написал в четверг в Twitter президент Кубы Мигель Диас-Канель. В свою очередь министр иностранных дел острова Бруно Родригес Паррилья отметил, что ограничительные меры "нанесут серьезный ущерб, но не смогут уничтожить Кубу".

В среду президент США Дональд Трамп принял решение продлить до 14 сентября 2021 года торговые ограничения, действующие в отношении Кубы. Речь идет о законе, который вступил в силу еще в 1917 году. Он позволяет ограничить торговлю со странами, враждебно настроенными по отношению к США.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок в страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.