В Греции заявили, что Турция еще может отказаться от незаконных действий в Средиземноморье

АФИНЫ, 11 сентября. /ТАСС/. Турция еще имеет время до саммита ЕС 24-25 сентября, чтобы сделать шаг назад и отказаться от незаконных действий в морских зонах, не разграниченных с Грецией. Об этом заявил в четверг вечером на Корсике премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после саммита стран Юга Европы с участием Франции, Греции, Италии, Испании, Кипра, Мальты и Португалии. Пресс-конференцию лидеров семи стран транслировало греческое государственное телевидение ЭРТ.

"Поддержка Греции и Кипра не является лишь простым выражением поддержки [со стороны ЕС]. Это признание факта, что тут уже ставятся на карту стратегические интересы самой Европы. У соседней страны [Турции] еще есть время до саммита ЕС, чтобы сделать шаг назад и разработать путь выхода из этого кризиса: воздержаться от морской и исследовательской деятельности в неразграниченных морских зонах, ограничить агрессивную риторику и вернуться в том, что касается отношений с Грецией, за стол [переговоров с целью проведения] зондирующих контактов, из которых она [Турция] вышла в 2016 году. Если мы не сможем договориться, то, как отметил и президент [Франции Эмманюэль] Макрон, всегда имеется вариант решения в виде обращения в Международный суд в Гааге", - сказал Мицотакис.

По его словам, лидеры стран Юга Европы обсудили на своем саммите "вопрос стабильности в Восточном Средиземноморье и роль Турции в эскалации напряженности, ее провокационные действия в районе, где она оспаривает права двух членов Евросоюза [Греции и Кипра], оккупирует незаконно часть территории одного из них - Кипра - и неприкрыто отказывается от любой попытки достижения искреннего взаимопонимания". "Выводы седьмого саммита стран Юга Европы показывают Турции дорогу. Если Турция действительно хочет искреннего диалога с Грецией, Кипром, Европейским союзом, то она должна это доказать на практике: немедленно прекратить односторонние действия, продемонстрировать убедительные примеры того, что она неукоснительно, а не выборочно уважает положения международного права. Что касается нас, то продолжает действовать то, что мы уже давно сформулировали: конец провокаций - начало дискуссий", - заявил Мицотакис.

Он сказал, что у участников саммита "была возможность подчеркнуть, что Средиземноморье - это жизненное пространство для европейской безопасности в целом". "Как сказал президент Макрон, речь идет о нашем море, европейском море, и перед саммитом мы предотвратим попытку Турции добиться раскола Европы", - пояснил премьер-министр Греции.

Что касается охраны границ и решения миграционной проблемы, то, по словам Мицотакиса, Греция выполняет свой долг, защищая европейские границы. "Это одна из граней проблемы. Поэтому сегодня больше, чем когда-либо, требуется практичная солидарность [со стороны государств Евросоюза]", - заключил Мицотакис.

Напряженность между Грецией и Турцией

Греция не признает подписанный в ноябре 2019 года Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон Турции и Ливии, лишает греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией, права на континентальный шельф и исключительные экономические зоны. В свою очередь Греция заключила этим летом с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон. Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis ("Оруч Реис") в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В свою очередь Греция привела в боевую готовность свои вооруженные силы и заявила, что будет защищать свои суверенные права.