В Армении завершается действие режима ЧП, введенного из-за пандемии коронавируса

ЕРЕВАН, 11 сентября. /ТАСС/. Действие режима чрезвычайного положения в Армении, введенного 14 марта из-за пандемии коронавируса, заканчивается в пятницу в 17:00 (16:00 мск). Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации премьера страны Никола Пашиняна, вместо режима ЧП в стране может быть введен карантин в соответствии с законом "О чрезвычайных ситуациях".

"В настоящий момент обсуждается возможность ввести в стране карантинное положение вместо продления режима ЧП", - отметили в пресс-службе.

Парламент Армении 4 сентября в ходе внеочередного заседания принял законопроект "О чрезвычайных ситуациях", который дает возможность кабмину ввести особый карантинный режим. В четверг закон подписал президент страны Армен Саркисян. Согласно документу, мэр Еревана и губернаторы областей будут иметь право по предложению Минздрава закрывать на карантин населенные пункты, где фиксируется вспышка пандемии. До принятия этого законопроекта закрывать населенные пункты можно было только при действующем режиме ЧП.

Пашинян в четверг в ходе заседания кабмина заявил, что в стране в течение последних 20 дней наблюдается снижение числа случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом он признал, что начало учебного года и открытие учебных заведений, намеченное на 15 сентября, может негативно повлиять на ситуацию с распространением инфекции.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Армении составляет 45 326. Вирус выявлен примерно у 1,4% жителей республики. Пик был 7 июня, когда за сутки зарегистрировали 766 новых случаев инфицирования.