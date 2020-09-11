Мэр Портленда запретил применять слезоточивый газ для разгона протестующих

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти американского города Портленд (штат Орегон) запретили полицейским применять слезоточивый газ для разгона протестующих. Соответствующее заявление мэра Теда Уилера опубликовано в четверг на его сайте.

"Я отдаю распоряжение полиции Портленда прекратить применение слезоточивого газа типа CS для установления контроля над толпой", - говорится в тексте. По словам градоначальника, запрет вступает в силу немедленно. "Настало время снизить градус насилия в нашем обществе", - подчеркнул он.

Массовые акции протеста и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Наиболее масштабные акции наблюдались в Портленде. Волнения там продолжаются до сих пор. Президент США Дональд Трамп требует от местных властей ввода в город частей Национальной гвардии. При этом он периодически грозит администрации Портленда, что федеральное правительство само наведет порядок в городе в случае ее дальнейшего бездействия.