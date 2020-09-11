НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден обещал открыто информировать общественность о состоянии своего здоровья в случае победы на выборах главы государства. Такое заявление он сделал в четверг в интервью телекомпании CNN.

"Случиться может что угодно, - отметил 77-летний политик, подчеркнув, что он философски относится к превратностям судьбы. - Поэтому я гарантирую, что буду абсолютно открыто сообщать о своем здоровье, обо всех аспектах моего здоровья".

При этом демократ обратил внимание на то, что действующий американский лидер Дональд Трамп, который часто настаивает, что Байден по состоянию здоровья не сможет в полной мере исполнять обязанности главы государства, также находится не в лучшей форме. "Если противопоставить нас с Дональдом Трампом, просто взгляните на нас, - указал Байден. - Посмотрите на нас. Кто кажется вам более здоровым?"

Согласно результатам опроса, проведенного по заказу телеканала CNBC, большинство избирателей в шести американских штатах, исход голосования в которых имеет особое значение на предстоящих выборах, не считают ни Трампа, ни Байдена достаточно вменяемыми ("душевно здоровыми") для исполнения обязанностей президента США. При этом 52% респондентов сочли 74-летнего Трампа физически годным к исполнению обязанностей главы государства. 54% высказали аналогичную точку зрения о 77-летнем Байдене.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Дональда Трампа станет демократ Джозеф Байден. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются соответственно Майкл Пенс и Камала Харрис.