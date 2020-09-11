Трамп отрицает, что скрывал от американцев правду об опасности коронавируса

В среду телекомпания CNN привела в своем репортаже выдержки из выходящей в свет 15 сентября книги американского журналиста Боба Вудворда "Ярость" (Rage), где утверждается, что американский лидер еще до распространения пандемии в США знал об опасности инфекции. При этом репортеры сослались на беседу Трампа с Вудвордом, состоявшуюся 7 февраля, когда президент признал, что коронавирус представляет "смертельную угрозу" и, возможно, в пять раз более смертоносен, чем вирус гриппа. Как отмечает CNN, эти высказывания Трампа резко контрастируют с его публичными заявлениями о том, что "вирус исчезнет".

"Почему вы врали американцам, и почему мы должны верить вам сейчас?" - спросили Трампа в четверг на пресс-конференции в Белом доме.

"Такие ужасные вопрос и формулировка", - ответил на это американский лидер. "Я не лгал. Я говорил, что нам нужно сохранять спокойствие, что нам нельзя паниковать <...> Вам стоит помнить, что я запретил въезд из Китая [речь идет о запрете на въезд в США иностранцам, недавно побывавшим в этой стране]. Очевидно, я [таким образом] заявил, что это серьезная проблема. Это всегда серьезная проблема, но это не значит, что я начну подпрыгивать и кричать: "Люди умрут! Люди умрут!" Нет, я не собираюсь этого делать", - продолжил Трамп.

По словам главы государства, он стремится "показать уровень уверенности, <...> продемонстрировать силу лидера, <...> показать, что со страной все будет хорошо". Трамп также подчеркнул, что без мер, принятых администрацией, в США было бы гораздо больше жертв коронавируса.

При этом президент раскритиковал и самого Вудворда: "Если он считал, что это плохое заявление, он бы сообщил об этом <...>. Он не сообщил, поскольку не считал его плохим. Никто не думал, что это плохо".