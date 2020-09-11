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Пандемия COVID-19

Трамп считает, что американская вакцина от коронавируса появится очень скоро

Ранее президент США заявлял, что американская вакцина против коронавируса может быть готова в октябре

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что американская вакцина от нового коронавируса будет готова в ближайшее время. Об этом он заявил в четверг, выступая перед сторонниками в штате Мичиган.

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"До конца года у нас появится безопасная и эффективная вакцина, и мы победим китайский вирус. <...> Я думаю, вакцина появится очень скоро", - сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявлял, что американская вакцина против коронавируса может быть готова в октябре.

Власти США ранее предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Кроме того, вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн фармацевтической Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия COVID-19
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