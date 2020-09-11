Ближайший соратник Карлоса Гона отрицает наличие сговора с ним во время работы в Nissan

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший член совета директоров японской компании Nissan Грег Келли отрицает наличие сговора с экс-главой автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном с целью осуществления финансовых махинаций.

"Я не нарушал никаких правил, касающихся раскрытия [финансовых] сведений в Японии. У меня нет сговора с бывшим президентом Гоном. Я никогда ничего не обещал ему, и ни о каких отложенных по сроку выплаты компенсациях речи не шло", - заявил Келли в опубликованном в пятницу интервью телеканалу NHK. "Я много раз разговаривал с господином Саикавой [бывший главный исполнительный директор Nissan Хирото Саикава], но и с ним мы никогда не говорили об отсроченных платежах", - добавил он.

По словам Келли, он хотел бы, чтобы Гон лично выступил в суде и дал показания по этому делу. Кроме того, Келли отметил большие заслуги экс-главы альянса с точки зрения развития модельного ряда и продвижения бренда Nissan на главных мировых рынках, включая Китай.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Речь идет о сумме, которая якобы должна была быть выплачена ему в качестве выходного пособия после ухода из корпорации, однако, согласно японскому законодательству, эти сведения все равно необходимо вносить в финансовую декларацию.

В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог. В конце декабря он на частном самолете нелегально вылетел из Японии и через Турцию бежал в Ливан. На состоявшейся в Бейруте 8 января пресс-конференции Гон обвинил официальные лица Японии и руководство компании Nissan в сговоре против него. Он также подверг жесткой критике японскую прокуратуру и судебную систему.

Как ожидается, судебные слушания по делу Гона, на которых должны выступить Келли и Саикава, начнутся 15 сентября.