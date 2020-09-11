Совет обороны Ливана создал комиссию по налаживанию работы бейрутского порта

БЕЙРУТ, 11 сентября. /ТАСС/. Комиссия по налаживанию работы морского порта Бейрута создана по итогам состоявшегося в четверг экстренного заседания Высшего совета обороны (ВСО) Ливана. По предложению президента республики Мишеля Ауна ее возглавит исполняющий обязанности министра общественных работ и транспорта Мишель Наджар.

"Целью комиссии станет организация на новой основе всей деятельности порта и обеспечение безопасности на его территории", - говорится в решении ВСО, с которым ознакомил журналистов генерал Махмуд аль-Асмар. По его словам, Аун призвал силовиков принять все меры к тому, чтобы не допустить более в гавани никаких происшествий, ставящих под угрозу жизни граждан. "ВСО постановил провести ревизию всех складских помещений в морском порту, а также в международном аэропорту Бейрута и избавиться от материалов, которые могут представлять опасность для жизни людей", - отметил генерал.

В свою очередь глава государства, выступая на заседании ВСО, подчеркнул, что "ошибки, которые привели к катастрофам [4 августа и 10 сентября], не должны повториться". "Люди очень обеспокоены и ждут ответы на свои вопросы", - сказал он.

Причины случившегося

Новый генеральный директор портовой администрации Басем аль-Кейси сообщил, что сначала в четверг воспламенились склады Международного комитета Красного Креста в зоне свободной торговли на территории порта, где хранились продовольственные наборы и запасы растительного масла. Оттуда, по его словам, огонь перекинулся на соседние помещения, где находились шины и горюче-смазочные материалы. "Пока мы не можем сказать, что стало причиной воспламенения: необычайно жаркая погода или какая-то техническая ошибка", - проинформировал он.

Между тем Аун на заседании ВСО не исключил, что "пожар мог быть преднамеренной акцией саботажа". В свою очередь Наджар озвучил версию, согласно которой возгорание произошло, когда один из хозяев складских помещений использовал электропилу во время наружных работ. "Искры посыпались на землю, где находился легковоспламеняющийся мусор, - отметил он. - А огнетушителя поблизости не оказалось".

Санкции США

Пожар, вызвавший повторный шок у ливанцев, случился через два дня после того, как Минфин США объявил о санкциях в отношении бывшего министра финансов республики Али Хасана Халиля и экс-министра общественных работ и транспорта Юсефа Фенианоса. Бывших чиновников обвинили в Вашингтоне в том, что они "оказывали материальную поддержку шиитской партии "Хезболлах" и участвовали в коррупционных схемах".

Газета Al Akhbar расценила этот шаг американской администрации как попытку сорвать выполнение дорожной карты по выходу из кризиса, которую разработал во время визита в Бейрут 1 сентября совместно с ливанскими лидерами президент Франции Эмманюэль Макрон. Согласно этому плану, назначенный новым премьер-министром Ливана Мустафа Адиб должен был к 14 сентября представить главе государства на утверждение список будущего правительства, которое возьмется за реформы и реконструкцию.

Однако санкции США, похоже, насторожили ливанских политиков и заставили их внести коррективы в свою игру. Так, шиитское движение "Амаль", к которому принадлежит Халиль, объявило, что не будет придерживаться объявленного плана ротации министерских постов и сохранит за собой финансовое ведомство, которое оно контролирует с 2016 года. Такой демарш может затруднить работу нового премьера. Как резюмирует в связи с этим Al Akhbar, Ливан "оказался сейчас между французской морковкой и американской дубинкой".