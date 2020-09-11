Китай и Индия заявили о договоренности соблюдать соглашения по приграничному вопросу

ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. Китай и Индия договорились избегать эскалации напряженности на границе, а также соблюдать существующие соглашения по приграничному вопросу. Об этом говорится в заявлении по итогам состоявшейся в Москве встречи министра иностранных дел КНР Ван И с его индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром.

"Министры иностранных дел двух государств считают, что обе стороны должны соблюдать существующие соглашения и положения по приграничному вопросу, обеспечивать мир и спокойствие в приграничных районах и избегать любых действий, которые могут обострить ситуацию", - указывается в документе, текст которого опубликован в пятницу на сайте МИД КНР.

Китай призывает Индию к прекращению любых провокаций на границе, скорейшему разведению войск и решению приграничного вопроса, заявил глава МИД КНР на встрече в Москве.

"Ван И изложил жесткую позицию Китая в отношении ситуации на границе Индии и КНР", - говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства. "Он подчеркнул, что прежде всего необходимо немедленно прекратить любые провокации со стрельбой и другие опасные действия, нарушающие договоренности, как можно скорее развести войска, содействовать разрядке и нормализации ситуации на границе", - указывается в документе.