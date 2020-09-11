В Ливане заявили, что ВВС Израиля нарушили 13 раз воздушные границы

БЕЙРУТ, 11 сентября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС вторгались в четверг 13 раз в воздушное пространство Ливана и совершали разведывательные полеты над его территорией. Об этом говорится в коммюнике командования ливанской армии, переданном агентством Al-Watania.

"Израильские самолеты 13 раз за сутки нарушили воздушные границы страны, о чем ливанская сторона проинформировала командование Временных сил ООН", - отмечается в сообщении. В нем указывается, что самолеты вторгались в небо над населенными пунктами Альма-эш-Шааб и Рмейш на юге и совершали полеты до городов Библос и Шекка, которые расположены на средиземноморском побережье на севере.

Ранее командование ВС Ливана проинформировало, что военнослужащие сбили над районом Аит-эш-Шааб небольшой беспилотный летательный аппарат израильских ВВС, который рухнул в 200 метрах от границы.

Представитель Армии обороны Израиля Авишай Андрае подтвердил, что беспилотник разбился, однако отметил, что это произошло из-за технической неисправности. По его словам, "угрозы попадания разведывательной информации в руки противника нет".

23 августа вблизи населенного пункта Аит-эш-Шааб израильский летательный аппарат был сбит бойцами шиитской вооруженной милиции "Хезболлах". Президент республики Мишель Аун заявил в августе спецкоординатору ООН по Ливану Яну Кубишу, что правительство арабской страны "стремится к сохранению спокойствия на границе, несмотря на израильские провокации".

Израиль оправдывает разведывательные полеты над Ливаном необходимостью следить за передвижениями бойцов "Хезболлах", которые воюют в соседней Сирии на стороне правительственных сил.