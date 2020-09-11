Трамп заявил, что считает плюсом свои хорошие отношения с Путиным

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает плюсом то, что состоит в хороших отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным. Выступая в четверг перед сторонниками в штате Мичиган, президент США заявил о несогласии с теми, кто критикует его за то, что он "ладит" с президентом РФ, а также лидером КНДР Ким Чен Ыном и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Ладить с иностранными державами - это неплохо. Мы пытаемся научить этому СМИ и тех глупцов, которые так долго руководили нашим правительством <...>. "Он ладит с Путиным - это ужасно". Нет, это хорошо; если я могу поладить, это хорошо. Он мне нравится, я ему нравлюсь. Это не так плохо", - сказал Трамп.

"Он ладит с Ким Чен Ыном - это ужасно". Нет, это хорошо <...>. Это нормально - не вступать в войну. "Он ладит с председателем КНР Си Цзиньпином, он ладит с премьер-министром [Японии Синдзо] Абэ, он ладит со многими людьми". Это хорошо", - отметил президент США.