В администрации США разделяют утверждения Microsoft о вмешательстве хакеров из РФ в выборы

ТАСС, 11 сентября. Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф сообщил в четверг, что разделяет точку зрения американской корпорации Microsoft, утверждающей о причастности хакеров из России, Ирана и Китая к кибератакам на людей и организации, которые имеют отношение к предстоящим президентским выборам.

"Я одобряю старания Microsoft по защите демократии от этих атак", - говорится в заявлении Вулфа, распространенном пресс-службой возглавляемого им ведомства. И. о. министра также отметил, что позиция компании подтверждает ранее озвученную им версию о попытках со стороны Москвы, Тегерана и Пекина оказать влияние на выборы в США.

Незадолго до этого Microsoft сообщила, что хакерская группировка Strontium, также известная как Fancy Bear и якобы совершающая нападения с российской территории, "атаковала 200 организаций, включая предвыборные штабы, правозащитные группы, партии и политических консультантов". Кроме того, корпорация предположила, что группировки из Китая и Ирана совершали атаки на лиц высокого ранга, связанных с выборами и предвыборными штабами республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена. Microsoft заявила, что большая часть вылазок была своевременно выявлена с помощью ее инструментов защиты и предотвращена. Все физические и юридические лица, подвергшиеся кибератакам, получили от компании соответствующие уведомления.

США и другие западные страны уже неоднократно выступали с утверждениями о совершенных российскими хакерами нападениях. Москва подобные обвинения регулярно отвергала.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником действующего главы государства Трампа станет Байден. Их напарниками в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента, являются, соответственно, Майкл Пенс и Камала Харрис.