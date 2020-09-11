Япония может заключить новое торговое соглашение с Великобританией уже 11 сентября

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Япония планирует достичь широкого соглашения о торговле с Великобританией уже в эту пятницу. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

"С момента моего визита в Лондон переговоры между нашими странами по этому вопросу велись на различных уровнях практически на ежедневной основе. И в результате мы совершили прорыв", - отметил он. Мотэги также подчеркнул, что в пятницу он проведет еще одни переговоры с министром внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс, по итогам которых стороны рассчитывают достичь широкого соглашения.

Переговоры Токио и Лондона начались 9 июня. Как ранее подчеркивало британское министерство внешней торговли, основой для соглашения должна стать существующая договоренность от 2018 года между Японией и Евросоюзом, членом которого Великобритания была до 1 февраля. При этом стороны намерены улучшить нынешнее соглашение, гарантировав дополнительные взаимные преимущества в отдельных областях, например в электронной торговле.

Мотэги в августе посетил Лондон с официальным визитом, в ходе которого встретился с Трасс.