Вашингтон призывает стороны афганского конфликта идти на компромисс в ходе переговоров

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в четверг приветствовал сообщения о скором начале межафганских мирных переговоров, напомнив сторонам конфликта о том, что политическое урегулирование невозможно без компромисса.

"Я приветствую объявления <...> о начале межафганских мирных переговоров 12 сентября. Это историческая возможность положить конец сорокалетней войне. <...> Путь к этому моменту был долгим и продолжит быть трудным. <...> Теперь афганские лидеры обязаны воспользоваться этим моментом, чтобы положить конец этой жестокой и бессмысленной войне. Не бывает политического урегулирования без компромисса. Недавняя история Афганистана показывает, что стремление к монополии на власть и насаждение идеологии силой приводят к конфликту и делают страну уязвимой для вмешательства других", - написал Халилзад в Twitter.

В понедельник пресс-секретарь президента Афганистана Седика Седдики заявил, что делегация полностью готова к переговорам с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) и все технические проблемы перед консультациями в Дохе урегулированы. Одной из причин отсрочки диалога было требование талибов выпустить из тюрьмы шесть радикалов, против чего выступали Австралия и Франция. Однако, как стало известно телеканалу TOLOnews, упомянутые сторонники движения в четверг были доставлены из Кабула в Доху.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы гарантируют, что не будут использовать территорию республики для совершения действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. В соответствии с соглашением до начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до пяти тысяч сторонников движения и до тысячи человек, удерживаемых талибами.