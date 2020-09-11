Трамп заявил, что не читал жалобу сотрудника МВБ о политизации оценок разведки

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что он не читал жалобу бывшего и.о. заместителя главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Брайана Мерфи, в которой он обвинил свое непосредственное руководство и Белый дом в политизации оценок и выводов американской разведки.

"Нет, я не видел это. Это еще один лживый осведомитель, как тот, что был у нас раньше? У нас уже был один осведомитель, который написал докладную записку, которая полностью отличалась от моей беседы [речь о сотруднике разведки, написавшем жалобу из-за телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года]. <...> Кто осведомитель? [Глава спецкомитета по разведке нижней палаты Адам] Шифф?" - заявил Трамп журналистам перед вылетом в штат Мичиган.

"Нет, это был чиновник из МВБ, он говорит, что отчеты разведки подвергались манипуляциям, чтобы выставить вас в лучшем свете", - отметила на это одна из журналисток.

"Я не могу себе представить такого, но вам стоит спросить министра [речь об и.о. главы МВБ Чеде Вулфе]. Я скажу так: если это что-то вроде последней жалобы осведомителя, которая была шуткой, ложью, <...> это лживые сообщения. Я скажу вам: я не говорю о новой [жалобе], вы сейчас впервые мне об этом сказали. Жалоба осведомителя, которая была [до этого], полностью отличалась от разговора, о котором в ней сообщалось. Так что это политика, это позор", - ответил президент США.

Жалоба Мерфи

В среду жалобу Мерфи, который до недавних пор курировал в МВБ разведку и аналитику, обнародовал председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф. По информации его пресс-службы, Мерфи сигнализирует о неоднократных нарушениях закона и норм работы американской администрации со стороны чиновников Белого дома и МВБ в части, касающейся доведения до высшего руководства в Вашингтоне заключений разведки.

Речь, согласно данным пресс-службы Шиффа, идет в том числе о злоупотреблении служебными полномочиями, попытках цензуры при составлении донесений спецслужб и ненадлежащем управлении разведывательной программой, связанной с расследованием предполагаемых попыток России повлиять на американские выборы. По утверждению Мерфи, в середине мая Вулф отдал ему распоряжение прекратить предоставлять разведывательные оценки об угрозе российского вмешательства в США и начать вместо этого отчитываться о деятельности по влиянию со стороны Китая и Ирана.

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках Москвы вмешаться в избирательный процесс. По его словам, такие утверждения не имеют ничего общего с правдой.