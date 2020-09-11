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Кризис в Белоруссии

СК Белоруссии отказал Латушко в возбуждении дел из-за насилия в отношении задержанных

По данным ведомства, сведения о конкретных преступлениях отсутствуют

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии отказал члену президиума Координационного совета оппозиции Павлу Латушко в возбуждении уголовных дел из-за сообщений о насилии, примененным сотрудниками правоохранительных органов по отношению к задержанным гражданам. Об этом говорится в письме представителя СК в адрес Латушко, которое он опубликовал в пятницу в своем канале в Telegram.

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"Поскольку в вашем обращении отсутствуют сведения о конкретных преступлениях, пострадавших лицах и иных обстоятельствах, оснований для проведения следственным комитетом проверки непосредственно по данному обращению и принятия решений в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, не имеется", - отмечается в письме.

Вместе с тем в СК отметили, что по поступающим в подразделения комитета сообщениям и заявлениям граждан о незаконном применении сотрудниками правоохранительных органов физической силы и специальных средств проводятся проверки, о результатах которых заявители будут уведомлены в установленном законодательством порядке.

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