Глава "Укроборонпрома" Абромавичус подал в отставку

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Глава украинского государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус написал заявление об отставке, новый генеральный директор должен быть назначен президентом страны. Об этом сообщил в пятницу заместитель Абромавичуса Мустафа Найем.

"В последние дни в СМИ начала распространяться информация о смене руководства "Укроборонпрома". Это действительно так. Месяц назад Абромавичюс написал заявление об увольнении, и новый генеральный директор концерна должен быть назначен президентом по представлению премьер-министра", - написал он в Facebook. Найем уточнил, что представление главы правительства на назначение нового гендиректора концерна, по предварительной информации, уже передано в офис главы государства.

Найем добавил, что вслед за Абромавичусом частично может уволиться и остальной менеджмент концерна. "Бессмысленная борьба за власть, восстановление нелегальных потоков и схем, воровство активов и возвращение к старой практике ручного управления - это те "красные линии", нарушение которых неприемлемо и не позволит многим из нашей команды оставаться работать в концерне", - отметил он.

К Абромавичусу на протяжении нескольких месяцев были серьезные претензии, в частности, со стороны украинской оппозиции. В ноябре прошлого года партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала от президента Украины Владимира Зеленского уволить главу "Укроборонпрома" и привлечь его к уголовной ответственности в связи с опубликованными в СМИ документами, "свидетельствующими о том, что военные специалисты США получили доступ к оборонным предприятиям Украины" под видом аудита.

В июле Абромавичус был подвергнут не только оппозиционной, но и общественной критике в связи с тем, что на фоне пандемии коронавируса он обратился к Зеленскому с просьбой посодействовать решению вопроса о повышении зарплаты руководству государственных предприятий. Парламент Украины ввел с апреля ограничения максимального размера заработной платы для чиновников, депутатов, прокуроров, судей, а также руководства и членов наблюдательных советов госкомпаний на уровне 10 минимальных зарплат, что составляет 47,2 тыс. гривен ($1,7 тыс.). Как утверждал Абромавичус, 36 руководителей "очень важных госкомпаний страдают из-за этого ограничения".

Абромвичус - литовский и украинский бизнесмен, бывший министр экономического развития и торговли Украины. На должность главы "Укроборонпрома" указом Зеленского он был назначен в конце августа 2019 года, сменив на этой должности Павла Букина.