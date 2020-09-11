Координационный совет Белоруссии не будет исключать покинувших страну участников

"Мы обсуждали этот вопрос с членами президиума, которые находятся за границей, а также с членами основного состава совета. Мы планируем изменить регламент, который позволит нам в независимости от того, где находятся члены совета, за границей или, к сожалению, в следственных изоляторах, не лишать их статуса членов совета. Понятно, что те, кто находится за решеткой, не смогут принимать участие в делах совета или голосовать, но если мы будем всех арестованных или выдворенных властью исключать из совета, то фактически мы будем играть на руку власти", - сказал Латушко, который в настоящее время находится в Польше.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Затем она покинула территорию страны. 14 августа Тихановская инициировала создание Координационного совета оппозиции. Совет заявил, что его задача - обеспечение трансфера власти. Позже был избран президиум, в который вошли семь человек. В данный момент лишь одна из них - нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич - остается на свободе и находится в Белоруссии. Остальные либо выехали из страны, либо были задержаны. Однако при формировании Координационного совета было заявлено, что в его работе смогут принимать участие только те, кто находится в Белоруссии. По последним данным, в организации заявляют, что в расширенном составе совета числятся около 4 300 человек.

19 августа Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению с помощью СМИ или интернета действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. Максимальное наказание, предусмотренное за это УК, составляет лишение свободы на срок до пяти лет. В среду Следственный комитет Белоруссии заявил, что располагает доказательствами того, что некоторые члены Координационного совета оппозиции совершали действия, направленные на дестабилизацию ситуации в стране.