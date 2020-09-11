Учения "Славянское братство - 2020" в Белоруссии могут перенести

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Сроки проведения белорусско-российско-сербских военных учений "Славянское братство - 2020", начало которых запланировано в Белоруссии на 21 сентября, могут быть перенесены. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в министерстве обороны республики.

"Официальное открытие учения запланировано на 21 сентября. Но сроки его проведения могут быть перенесены, сейчас этот вопрос обсуждается", - отметил представитель ведомства. Он уточнил, что Сербия пока не уведомила о решении не участвовать в данных учениях.

Ранее министр обороны Сербии Александар Вулин заявил, что Европейский союз потребовал от Белграда отказаться от предстоящих учений в Белоруссии. В результате сербское правительство приняло решение заморозить все военные учения со всеми странами на шесть месяцев.

Планировалось, что во второй половине сентября на военном полигоне Брестский под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии будут проведены плановые совместные белорусско-российско-сербские тактические учения "Славянское братство - 2020", которые проводятся поочередно на территории одной из стран-участниц. В 2019 году данные учения проходили в Сербии, в 2018 году - в России.

Планировалось, что в учениях примут участие до 1,5 тыс. военнослужащих из трех стран, которые и составят многонациональную тактическую группу. Во время маневров должны быть отработаны совместные действия этих подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом.