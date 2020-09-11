МИД КНР назвал беспочвенными заявления Microsoft о вмешательстве Китая в выборы США

ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал "беспочвенными обвинениями" заявления американской компании Microsoft, утверждающей о якобы причастности хакеров из России, Ирана и Китая к кибератакам на людей и организации, которые имеют отношение к предстоящим президентским выборам в США. Об этом он заявил в пятницу на регулярном брифинге.

"Что касается президентских выборов в США, мы неоднократно повторяли о том, что это внутреннее дело Соединенных Штатов. У нас нет никакого интереса вмешиваться [во внутренние дела], и мы никогда не вмешивались [в них]", - сказал он. "Я считаю, Microsoft не должна предъявлять такие беспочвенные обвинения и [перестать] втягивать в это Китай", - резюмировал официальный представитель МИД КНР.

В четверг американская корпорация Microsoft выступила с утверждением, что хакеры из России, Ирана и Китая причастны к кибератакам на людей и организации, имеющие отношение к предстоящим выборам президента в США. Microsoft утверждает, что хакерская группировка Strontium, также известная как Fancy Bear и якобы действующая из России, "совершила атаки против 200 организаций, включая предвыборные штабы, правозащитные группы, партии и политических консультантов". Группировки, действующие из Китая и Ирана, якобы совершали атаки на высокопоставленных лиц, связанных с выборами и предвыборными штабами действующего американского лидера Дональда Трампа и кандидата от демократов Джозефа Байдена.

В свою очередь исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф заявил, что разделяет точку зрения американской корпорации. "Я одобряю старания Microsoft по защите демократии от этих атак", - говорится в заявлении Вулфа, распространенном пресс-службой возглавляемого им ведомства.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Дональда Трампа станет демократ Джозеф Байден. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются Майкл Пенс и Камала Харрис.