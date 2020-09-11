Несколько человек задержаны у здания суда в Минске за поддержку протеста шахтеров

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Представители правоохранительных органов задержали в пятницу несколько человек у здания Минского областного суда, куда граждане пришли поддержать участников стачкома ОАО "Беларуськалий", сообщает незарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".

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"Люди пришли поддержать членов стачкома, уже задержаны два человека", - говорится в сообщении.

В Минском областном суде проходит заседание по делу о забастовке на "Беларуськалии". Ранее руководство компании обратилось в суд с иском на представителей стачкома предприятия. Оно потребовало признать незаконной забастовку, объявленную 17 августа, которая привела к частичной остановке предприятия. Вскоре работы были возобновлены.

В четверг корреспонденту ТАСС сообщили в компании, что "Беларуськалий" в настоящий момент работает в штатном режиме с загрузкой всех мощностей.