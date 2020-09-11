Тихановская считает, что Белоруссия может выбрать собственный путь развития

ВАРШАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что ее страна может выбрать собственный путь развития, не ориентируясь только на Россию или только на Европу. Об этом она заявила в опубликованном в пятницу интервью газете "Речь посполита" .

Отвечая на вопрос о перспективах сближения с ЕС, Тихановская указала, что пока еще рано об этом говорить. "Мы должны выйти из политического кризиса. А потом мы посмотрим, какой выбрать путь - российский или европейский. Может быть, мы выберем собственный [путь]. Ведь мы не должны держаться только с Россией и не смотреть в направлении Европы", - отметила она.

"Мы не будем ссориться с Россией, но также и с Европой, США, НАТО. Мы выступаем за хорошие отношения со всеми странами. Не думаю, что белорусы имеют что-то против Европы. Они видят, что это демократические страны с высоким уровнем жизни. Мы тоже хотим так жить", - сказала Тихановская.

"Но мы понимаем и то, что Россия дружественная нам страна, дружественный народ. Мы с ними связаны, у нас два государственных языка: белорусский и русский. Нельзя разрывать отношения ни с Востоком, ни с Западом. А есть еще Север и Юг. Мы хотим жить в согласии со всеми", - заверила она, призвав все государства уважать суверенитет Белоруссии и дать белорусскому народу возможность самостоятельно разобраться в своих внутренних проблемах.