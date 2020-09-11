Решение о продлении на полгода санкций ЕС против России вступит в силу 12 сентября

БРЮССЕЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Решение Совета ЕС о продлении на полгода - до 15 марта 2021 года - санкций ЕС против России вступит в силу 12 сентября. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в "Официальном журнале ЕС" постановлении о проведении санкций.

"Решение Совета ЕС от 10 сентября о продлении санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины, вступит в силу на следующий день после публикации в "Официальном журнале ЕС", - говорится в документе.

10 сентября Совет ЕС продлил на шесть месяцев действие индивидуальных ограничительных мер (черный список) в отношении физических и юридических лиц России и Украины, введенных после событий на Украине. Решение было принято советом в письменной форме, то есть без обсуждения.

Евросоюз весной 2014 года начал вводить санкции в отношении российских и украинских граждан "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В черный список входят 175 человек, среди которых есть граждане России и Украины, а также 44 юридических лица, главным образом органы власти и военные формирования Донецкой и Луганской народных республик.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: секторальные экономические, индивидуальные ограничительные меры (черный список) и широкий набор запретов в отношении граждан и бизнеса Крыма. Последний представляет собой набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи, а жителям полуострова, не имеющим иностранного гражданства, фактически запрещено посещать страны Евросоюза.