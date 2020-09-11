Меры по упрощению въезда в Финляндию не коснутся России

ХЕЛЬСИНКИ, 11 сентября. /ТАСС/. Меры правительства Финляндии по упрощению въезда в страну не будут распространяться на Россию, поскольку она не является частью списка третьих стран для открытия границ, составленного ЕС. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка.

"Мы придерживаемся списка "зеленых" стран ЕС, Россия туда не входит", - сказал он.

2 сентября 27 стран ЕС приняли решение оставить без изменений список из 10 иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы, США и Россия в этот список не входят. В него входят Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай. Китай остается включен в этот список "условно", то есть он соответствует всем эпидемиологическим критериям для открытия границ, однако он сам границы с ЕС пока открывать не намерен, таким образом, не выполняется базовый принцип взаимности, поэтому Совет ЕС пока также не разрешает своим гражданам поездки в эту страну.

Финляндия планирует в октябре ввести требование по предъявлению заранее сданного отрицательного теста на коронавирус при въезде в республику из стран с высоким риском заражения. Это, как пояснило правительство страны, коснется стран ЕС и Шенгена, а также государств из списка ЕС на открытие границ. Такая мера позволит приехать в страну большему числу людей, чем ранее.

Кроме того, Финляндия с 19 сентября будет разрешать въезд без необходимости находиться на карантине из стран, где число случаев коронавируса составляет 25 на 100 тыс. населения в последние две недели. Сейчас, по действующим в стране правилам, число случаев должно быть не более 8, из-за чего политика Финляндии в этом смысле считается самой жесткой в ЕС.